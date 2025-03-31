Константин Генич отреагировал на возвращение Геннадия Орлова в эфир
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Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51' 2:0 Мантуан – 59' 3:0 Кассьерра – 73' 4:0 Мостовой – 74'
Удаления: нет / Грицаенко – 55'
«Красавец! 80 (!!!) лет, а сколько энтузиазма!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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