Константин Генич отреагировал на возвращение Геннадия Орлова в эфир

Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).

«Красавец! 80 (!!!) лет, а сколько энтузиазма!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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