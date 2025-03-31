Килиан Мбаппе назвал ключевое отличие «Реала» от других клубов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, в чём заключается главное отличие «сливочных» от других клубов.

«Реал» – лучший клуб в мире. У «Реала» есть аура, которой нет у других клубов», – приводит слова Мбаппе La Sexta.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение французского игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: