Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе вспомнил, при каких обстоятельствах стал болельщиком «Реала»

Мбаппе вспомнил, при каких обстоятельствах стал болельщиком «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вспомнил, при каких обстоятельствах стал болельщиком мадридского клуба.

«Всё начиналось с того, что я был поклонником Зизу [Зинедина Зидана] во времена «галактикос». Всё, чего я хотел, – играть на «Бернабеу» в этой футболке. Чтобы болельщики скандировали моё имя. Забивать голы. Быть счастливым. Я мечтал играть за «Реал», затем это стало моей целью, а теперь это реальность», – приводит слова Мбаппе Madrid Xtra в соцсетях.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение французского игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Материалы по теме
Мбаппе затащил для «Реала» трудовую победу! Он уже как Криштиану в дебютном сезоне
Мбаппе затащил для «Реала» трудовую победу! Он уже как Криштиану в дебютном сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android