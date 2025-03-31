Мбаппе вспомнил, при каких обстоятельствах стал болельщиком «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вспомнил, при каких обстоятельствах стал болельщиком мадридского клуба.

«Всё начиналось с того, что я был поклонником Зизу [Зинедина Зидана] во времена «галактикос». Всё, чего я хотел, – играть на «Бернабеу» в этой футболке. Чтобы болельщики скандировали моё имя. Забивать голы. Быть счастливым. Я мечтал играть за «Реал», затем это стало моей целью, а теперь это реальность», – приводит слова Мбаппе Madrid Xtra в соцсетях.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение французского игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.