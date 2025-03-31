В «Спартаке» опубликовали обращение к болельщикам команды после ничьей с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала обращение к болельщикам красно-белых после ничейного исхода матча с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Досадная, обидная и неприятная ничья. Не реализовали свои моменты и потеряли важные очки в непростом выездном матче. Давайте поддержим команду в оставшихся восьми турах — сейчас ваша вера важна как никогда!» — написано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».