Георгий Черданцев высказался о возвращении Геннадия Орлова в эфир на матче «Зенита»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).
«Геннадию Сергеевичу Орлову 80 (!) лет! Поднял планку на неслыханную высоту! Недавно лидера «Металлики» Джеймса Хетфилда спросили, когда он собирается на пенсию. Он подумал и ответил: «Музыканты не уходят на пенсию».
Очевидно, это касается людей всех творческих профессий. Геннадий Сергеевич тому доказательство. Пока здоровье позволяет – ты на сцене, в кадре или в эфире», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.
По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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