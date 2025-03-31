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Георгий Черданцев высказался о возвращении Геннадия Орлова в эфир на матче «Зенита»

Георгий Черданцев высказался о возвращении Геннадия Орлова в эфир на матче «Зенита»
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Геннадию Сергеевичу Орлову 80 (!) лет! Поднял планку на неслыханную высоту! Недавно лидера «Металлики» Джеймса Хетфилда спросили, когда он собирается на пенсию. Он подумал и ответил: «Музыканты не уходят на пенсию».

Очевидно, это касается людей всех творческих профессий. Геннадий Сергеевич тому доказательство. Пока здоровье позволяет – ты на сцене, в кадре или в эфире», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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