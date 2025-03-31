Результаты матчей чемпионата Италии 30 марта

30 марта прошли матчи 30-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Чемпионат Италии, 30-й тур, результаты матчей 30 марта

«Кальяри» — «Монца» — 3:0

«Фиорентина» — «Аталанта» — 1:0

«Интер» — «Удинезе» — 2:1

«Наполи» — «Милан» — 2:1

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 67 очков. На втором месте располагается «Наполи», набрав 64 очка. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», набрав 58 очков. В топ-5 входит «Болонья» и «Ювентус», набрав 56 и 55 очков соответственно.

Действующим победителем турнира является «Интер».