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Килиан Мбаппе ответил на вопрос, счастлив ли он в «Реале»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос, счастлив ли он в «Реале»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, счастлив ли он в мадридском клубе.

«Счастлив ли я? Думаю, это можно понять по моему лицу. Да, сейчас я счастлив. Очень счастлив», – приводит слова Мбаппе La Sexta.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение французского игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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