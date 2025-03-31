Килиан Мбаппе ответил на вопрос, счастлив ли он в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, счастлив ли он в мадридском клубе.

«Счастлив ли я? Думаю, это можно понять по моему лицу. Да, сейчас я счастлив. Очень счастлив», – приводит слова Мбаппе La Sexta.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение французского игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: