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Стал известен новый спортивный директор лондонского «Арсенала»

Стал известен новый спортивный директор лондонского «Арсенала»
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Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала заявление о том, что пост спортивного директора клуба занял Андреа Берта.

«Мы рады сообщить, что Андреа Берта присоединяется к клубу в качестве спортивного директора», — написала пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Берта занимал пост спортивного директора в мадридском «Атлетико» на протяжении восьми лет. За период работы итальянского специалиста «матрасники» совершили ряд сделок, самые дорогие из которых подписания Альваро Мораты, Жоау Феликса, Тома Лемара, Родри, Желсона Мартинша, Маркоса Льоренте, Марио Эрмосо, Кирана Триппьера, Ренана Лоди, Науэля Молины, Родриго Де Пауля, Матеуса Куньи, Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робина Ле Нормана, Александра Сёрлота и других. Кроме того, за период работы Берты в клуб вернулись нападающие: Диего Коста, Антуан Гризманн и Янник Карраско.

Напомним, по итогам 29 туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

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