Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» над «Жироной» и рассказал о своём будещем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче 29-го тура Ла Лиги против «Жироны» – 4:1.

«Мы контролировали игру, но нам не хватало последнего паса. Во втором тайме мы стали действовать более агрессивно и создали больше моментов. Забили несколько голов, и это важно, ведь если не удается отличиться в начале, нужно сохранять спокойствие и придерживаться плана. Если забиваешь четыре гола, всегда можно сказать, что провёл очень хороший матч.

Многие говорят о моем возрасте, но я знаю, что работаю так же, как и раньше. Хочу играть ещё несколько лет на высшем уровне. Чувствую себя отлично физически. В плане показателей нет разницы между тем, что было несколько лет назад, и сейчас. Мы знаем, что будем играть на высоком уровне до самого конца. Если будем сосредоточены, как в этой игре, то станем очень опасными.

Для меня самое главное – это то, что я должен делать для команды. Знаю, что, забив два гола, помогаю ей. Для нападающего важно иметь уверенность. Если я в штрафной площади или рядом, то, получив мяч, всегда думаю о голе», – приводит слова поляка Marca.

В этом матче Роберт отметился дублем. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 42 матча, забил 38 голов и отдал 3 ассиста.

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