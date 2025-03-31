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Ярослав Ракицкий дебютировал за «Черноморец» в официальном матче

Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий дебютировал за клуб в выездном матче 22-го тура УПЛ с «Карпатами» (0:4).

35-летний футболист вышел на поле на 76-й минуте игры при счёте 0:4. В составе одесского клуба он заменил Богдана Билошевского.

Для Ярослава Ракицкого это первый официальный матч в УПЛ с мая прошлого года, когда защитник сыграл за «Шахтёр» в матче с «Полесьем» (0:2) в 30-м туре УПЛ сезона 2023/24.

Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и был свободным агентом до 28 марта 2025-го, когда «Черноморец» объявил о подписании контракта с центрбеком.

В начале недели «Черноморец» возглавил бывший партнёр Ракицкого по «Шахтёру» Александр Кучер. Матч с «Карпатами» для 42-летнего специалиста стал дебютным во главе одесского клуба.

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