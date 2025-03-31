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«Ман Сити» хочет приобрести одну из главных звёзд «Барселоны» за € 100 млн

«Ман Сити» хочет приобрести одну из главных звёзд «Барселоны» за € 100 млн
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«Манчестер Сити» серьёзно заинтересовался полузащитником «Барселоны» Педри, сообщает El Nacional.

Главному тренеру английского клуба Хосепу Гвардиоле нравится 22-летний испанский футболист.

Сообщается, что «горожане» готовы предложить за игрока около € 100 млн из-за возможного ухода Кевина Де Брёйне из команды после завершения сезона, но президент каталонского клуба Жоан Лапорта не примет это предложение.

По данным источника, Лапорта в частном разговоре заявил, что футболист не покинет команду, если только сам об этом не попросит.

В январе 2025 года Педри подписал новый контракт с каталонским клубом до лета 2030 года. В соглашении игрока с «Барселоной» прописана клаусула в € 1 млрд.

Сам игрок пока не высказывал никакого интереса к уходу из «Барселоны», он высоко ценит свой статус лидера команды и доверие со стороны главного тренера «блаугранас» Ханса Дитер-Флика.

В 43 матчах за клуб в этом сезоне Педри забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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