Семак прокомментировал травмы Нино и Глушенкова, полученные в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травмах игроков команды сине-бело-голубых: Нино и Максима Глушенкова — в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу петербургской команды.
— Сергей Богданович, скажите, насколько серьёзны травмы Нино и Глушенкова? Смогут ли они сыграть с «Локомотивом»?
— Пока сложно сказать. Я думаю, что в ближайшие дни будет понимание. Нужно провести обследование, и оно покажет, насколько серьёзные повреждения — одно и второе. Думаю, завтра-послезавтра будет какая-то информация… Конечно, неприятно для нас, но что делать. Никуда не денешься от травм и повреждений, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, по итогам 22 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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