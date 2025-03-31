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«Арсенал» проявляет активный интерес к звезде «Спортинга» Виктору Дьёкерешу — Орштейн

«Арсенал» проявляет активный интерес к звезде «Спортинга» Виктору Дьёкерешу — Орштейн
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Центральный нападающий португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Давид Орштейн в соцсетях, активный интерес к шведу проявляет лондонский «Арсенал».

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает Виктора как одну из приоритетных покупок для клуба на будущее лето. Поклонником игры Дьёкереша является новоиспечённый спортивный директор «канониров» Андрея Берта.

«Арсенал» ставит трансфер форварда как один из первоочерёдных на лето. Также в списке на усиление значится нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, однако переход Дьёкереша кажется, по данным источника, более осуществимым для лондонцев.

В текущем сезоне на счету Дьёкереша 51 гол в 37 матчах за клуб и сборную.

Английские фанаты спровоцировали драку в Испании:

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