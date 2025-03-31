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Семак назвал команду, имеющую наибольшие шансы стать чемпионом РПЛ. Это не «Зенит»

Семак назвал команду, имеющую наибольшие шансы стать чемпионом РПЛ. Это не «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, какие команды Российской Премьер-Лиги имеют наибольшие шансы стать чемпионами.

— Выходя на матч, «Зенит» уже знал, что «Спартак» потерял очки. Держали ли это как-то в голове и было ли это дополнительным стимулом, или не задумывались?
— Я не думаю, что это был какой-то дополнительный стимул, «Краснодар» выиграл. Сейчас эта команда находится на первом месте, и у неё наибольшие шансы на то, чтобы стать чемпионом. Что касается «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА — абсолютно все имеют шансы на то, чтобы стать чемпионами, никто их не потерял. Поэтому мы стараемся фокусироваться на своей работе. Нам нужно сначала выигрывать, а потом уже посмотрим в конце сезона, кто сколько очков потеряет, а кто сможет победить. Главное, что мы продолжаем бороться и будем дальше работать, чтобы хорошо играть и стараться побеждать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, по итогам 22 туров «Краснодар» является лидером РПЛ, «Зенит» располагается на второй строчке, на третьем месте находится московский «Спартак».

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