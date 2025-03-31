Юрген Клопп может возобновить тренерскую карьеру и возглавить «Реал»

Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу наставника.
По информации TBR Football, немецкий специалист может возглавить мадридский «Реал». В «Королевском клубе» Клоппа считают идеальным преемником Карло Анчелотти, ведь немецкий тренер умеет работать со звёздами и знает, как развивать молодёжь.
Клопп не торопится возобновлять работу, но считается, что предложение «Реала» заставит его передумать.
Клопп работал в Ливерпуле с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
Напомним, вместе с «Ливерпулем» Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.
Клопп расплакался на прощальном мероприятии: