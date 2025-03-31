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Юрген Клопп может возобновить тренерскую карьеру и возглавить «Реал»

Юрген Клопп может возобновить тренерскую карьеру и возглавить «Реал»
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу наставника.

По информации TBR Football, немецкий специалист может возглавить мадридский «Реал». В «Королевском клубе» Клоппа считают идеальным преемником Карло Анчелотти, ведь немецкий тренер умеет работать со звёздами и знает, как развивать молодёжь.

Клопп не торопится возобновлять работу, но считается, что предложение «Реала» заставит его передумать.

Клопп работал в Ливерпуле с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

Напомним, вместе с «Ливерпулем» Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии:

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