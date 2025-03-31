Форвард «Зенита» Мостовой отреагировал на разгромную победу над «Рубином»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе сине-бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0) и отреагировал на слухи о разладе в петербургской команде.

— Насколько важна эта победа?

— Конечно, очень важна. Никто не будет спорить, это тяжёлый период был. Надеюсь, это отправная точка. Много было всякого разного. Считаю, что жёлтая пресса сделала из мухи слона. Очень важно было перезагрузиться. Хорошо, что победили с большим счётом, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 22 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, лидером является «Краснодар».