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У Эрлинга Холанда подозрение на тяжёлую травму. Он покинул стадион «Борнмута» на костылях

В воскресенье, 30 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии — 2024/2025, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» (2:1). По ходу встречи звёздный форвард гостей Эрлинг Холанд получил травму.

Норвежец получил повреждение левой ноги в начале второго тайма и на 61-й минуте был заменён. Вместо него на поле вышел Омар Мармуш, забивший впоследствии победный гол «Манчестер Сити» в данной встрече.

Характер повреждения и сроки возвращения Холанда пока неизвестны, однако после матча по соцсетям разлетелось видео, на котором Холланд покидал стадион «Борнмута» на костылях, а его травмированная нога была зафиксирована специальной шиной.

Фото: Скрин из соцсетей

Напомним, в данном матче Холанд стал автором первого гола «горожан», а также не реализовал пенальти.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: