Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Эрлинга Холанда подозрение на тяжёлую травму. Он покинул стадион «Борнмута» на костылях

У Эрлинга Холанда подозрение на тяжёлую травму. Он покинул стадион «Борнмута» на костылях
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 30 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии — 2024/2025, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» (2:1). По ходу встречи звёздный форвард гостей Эрлинг Холанд получил травму.

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эванилсон – 21'     1:1 Холанд – 49'     1:2 Мармуш – 63'    

Норвежец получил повреждение левой ноги в начале второго тайма и на 61-й минуте был заменён. Вместо него на поле вышел Омар Мармуш, забивший впоследствии победный гол «Манчестер Сити» в данной встрече.

Характер повреждения и сроки возвращения Холанда пока неизвестны, однако после матча по соцсетям разлетелось видео, на котором Холланд покидал стадион «Борнмута» на костылях, а его травмированная нога была зафиксирована специальной шиной.

Фото: Скрин из соцсетей

Напомним, в данном матче Холанд стал автором первого гола «горожан», а также не реализовал пенальти.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:

Материалы по теме
Родной клуб Холанда провёл фотосессию в коровнике
Истории
Родной клуб Холанда провёл фотосессию в коровнике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android