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Сперцян поделился эмоциями после разгромной победы над «Факелом», у игрока — гол+пас

Сперцян поделился эмоциями после разгромной победы над «Факелом», у игрока — гол+пас
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём возвращении на поле и разгромной победе над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ (5:0).

«Конечно, очень рад, счастлив вернуться. Очень соскучился по игре. То, что сделал разницу — громко сказано. Вся команда — молодцы. Первый тайм получился такой тяжёлый. Все, кто вышли на замену, думаю, что хорошо вошли, здорово прибавили, забили мячи», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, по итогам 22 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» расположился на 15-й строчке.

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