Эдуард Сперцян отреагировал на свой гол в матче с «Факелом»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой гол в матче 2-го тура Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Краснодара со счётом 5:0. Сперцян в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.

«Очень приятно. Эмоции такие, как будто дебютная игра (улыбается). Штрафные отрабатывали. Вот недавно, два дня назад, работали, поэтому принесло свои плоды. Нужно продолжать так же заниматься, работать над этим», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, по итогам 22 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» расположился на 15-й строчке.