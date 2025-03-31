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Эдуард Сперцян отреагировал на свой гол в матче с «Факелом»

Эдуард Сперцян отреагировал на свой гол в матче с «Факелом»
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой гол в матче 2-го тура Российской Премьер-лиги с воронежским «Факелом». Встреча завершилась разгромной победой команды из Краснодара со счётом 5:0. Сперцян в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Очень приятно. Эмоции такие, как будто дебютная игра (улыбается). Штрафные отрабатывали. Вот недавно, два дня назад, работали, поэтому принесло свои плоды. Нужно продолжать так же заниматься, работать над этим», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, по итогам 22 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» расположился на 15-й строчке.

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