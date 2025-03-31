Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о результате матча с «Ахматом» в 22-м туре РПЛ. Напомним, команды сыграли нулевую ничью.

«Мы знали, какой будет игра, что речь в матче идёт об одном голе. Сделали всё возможное для этого. Были моменты со стандарта и с игры. Не хватило забитого мяча, чтобы он зашёл в сетку. Где-то не помог рикошет, где-то соперник хорошо сыграл», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».

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