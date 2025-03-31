Защитник «Спартака» Денисов: у нас было время перезагрузиться после победы над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов отреагировал на мнение, что пауза на сборные выбила красно-белых из колеи. Накануне московский клуб сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

— Можно сказать, что пауза на сборные выбила «Спартак»? Была эмоциональная победа на «Зенитом», всё могло пойти по накатанной.

— Не могу так сказать. Наоборот, часто такие победы эмоционально тебя сжирают, ничего не остаётся. У нас было время, чтобы перезагрузиться. Поэтому пауза на сборные не выбила «Спартак», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.