Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Мх Глушков: не замечал психологических проблем у Волка

Игрок «Динамо» Мх Глушков: не замечал психологических проблем у Волка
Комментарии

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о вратаре дагестанской команды Давиде Волке. В этом сезоне Волк отыграл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, пропустив 22 гола.

«Честно, мне тяжело ответить, почему Давид Волк в последних матчах не играет. Могу сказать, что Тима (Тимур Магомедов. — Прим. «Чемпионата») оправдывает доверие, которое ему оказали. Не замечал психологических проблем у Давида. Просто вратари отдельно тренируются, мне тяжело заглянуть в их процесс и сказать, что и как у них происходит», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: после ошибки Волка играю я, но Давид не загоняется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android