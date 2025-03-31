Игрок «Динамо» Мх Глушков: не замечал психологических проблем у Волка

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о вратаре дагестанской команды Давиде Волке. В этом сезоне Волк отыграл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, пропустив 22 гола.

«Честно, мне тяжело ответить, почему Давид Волк в последних матчах не играет. Могу сказать, что Тима (Тимур Магомедов. — Прим. «Чемпионата») оправдывает доверие, которое ему оказали. Не замечал психологических проблем у Давида. Просто вратари отдельно тренируются, мне тяжело заглянуть в их процесс и сказать, что и как у них происходит», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.