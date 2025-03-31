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Расписание матчей РПЛ 31 марта

Расписание матчей РПЛ 31 марта
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Сегодня, 31 марта, в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 31 марта (время — московское):

18:30. «Акрон» — «Ростов».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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