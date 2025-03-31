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«Акрон» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 18:30

«Акрон» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 18:30
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Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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