«Балтика» сыграла «на ноль» в шестом матче Первой лиги подряд
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В воскресенье, 30 марта, калининградская «Балтика» смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче 26-го тура Мелбет Первой лиги с «Чайкой». Таким образом, эта игра стала шестой подряд «на ноль» в чемпионате для клуба. Последний раз балтийцы пропускали 23 ноября 2024 года во встрече с «Родиной» (2:1).
Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Титков – 9' 2:0 Чернов – 15' 3:0 Хиль – 17' 4:0 Титков – 20'
Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.
После этой победы в активе «Балтики» стало 56 очков. Калининградцы занимают первое место в таблице Первой лиги. «Чайка» с 30 очками находится на 12-й строчке.
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