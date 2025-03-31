«Балтика» сыграла «на ноль» в шестом матче Первой лиги подряд

В воскресенье, 30 марта, калининградская «Балтика» смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче 26-го тура Мелбет Первой лиги с «Чайкой». Таким образом, эта игра стала шестой подряд «на ноль» в чемпионате для клуба. Последний раз балтийцы пропускали 23 ноября 2024 года во встрече с «Родиной» (2:1).

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

После этой победы в активе «Балтики» стало 56 очков. Калининградцы занимают первое место в таблице Первой лиги. «Чайка» с 30 очками находится на 12-й строчке.