«Низкий вам поклон». «Факел» обратился к болельщикам после разгрома от «Краснодара»

Пресс-служба воронежского «Факела» обратилась к болельщикам команды после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Около 1400 болельщиков поддержали «Факел» в Краснодаре. И, что важнее всего, проводили коллектив скандированием «Верим в команду!». Низкий вам поклон, лучшие болельщики страны!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Отметим, что воронежская команда не может одержать победу уже в 10-м матче подряд в чемпионате России, повторив клубный антирекорд. На данный момент у «Факела» на счету четыре ничьих и шесть поражений соответственно. Последний раз воронежская команда побеждала в Грозном во встрече 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Ранее «Факел» проводил 10 матчей без побед подряд в сезоне-2022/2023.

После 22 туров воронежский клуб заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.