«Проявил мужество». Игорь Семшов — об уходе Дмитрия Пятибратова из «Факела»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Пятибратов, возможно, погорячился, что подал заявление после матча с «Краснодаром». Потому что «Факел» должен набирать очки не с такими соперниками, а со своими прямыми конкурентами за выживание. А так тренер правильно сделал, что проявил мужество для подобного шага. У нас некоторые наставники боятся писать заявление об увольнении. Здесь мы видим, что у команды что‑то не идёт. Целых шесть туров РПЛ не забивают, давно не набирают очки», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).