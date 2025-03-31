«ПСЖ» повторил рекорд «Милана» по самой продолжительной серии без поражений на выезде

Французский «Пари-Сен-Жермен» повторил рекорд итальянского «Милана» 1993 года по самой продолжительной серии без поражений на выезде в топ-5 лигах Европы, сообщает Squawka. Продолжительность этих двух серий составляет 38 матчей. Парижане одержали 30 побед, а также восемь раз сыграли вничью.

После 29 проведённых матчей «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 71 очко. На втором месте располагается «Монако», набрав 50 очков за аналогичное количество встреч. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 49 очков.

В следующем туре чемпионата парижане сыграют с «Анже». Встреча состоится 5 апреля. Отметим, что в этом матче «ПСЖ» может досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.