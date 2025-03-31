Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» повторил рекорд «Милана» по самой продолжительной серии без поражений на выезде

«ПСЖ» повторил рекорд «Милана» по самой продолжительной серии без поражений на выезде
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «Пари-Сен-Жермен» повторил рекорд итальянского «Милана» 1993 года по самой продолжительной серии без поражений на выезде в топ-5 лигах Европы, сообщает Squawka. Продолжительность этих двух серий составляет 38 матчей. Парижане одержали 30 побед, а также восемь раз сыграли вничью.

После 29 проведённых матчей «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 71 очко. На втором месте располагается «Монако», набрав 50 очков за аналогичное количество встреч. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 49 очков.

В следующем туре чемпионата парижане сыграют с «Анже». Встреча состоится 5 апреля. Отметим, что в этом матче «ПСЖ» может досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Материалы по теме
Сафонов — в шаге от золота во Франции! Матвей вышел в старте и спас «ПСЖ» в важный момент
Сафонов — в шаге от золота во Франции! Матвей вышел в старте и спас «ПСЖ» в важный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android