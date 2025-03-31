Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия предложил взять его в «Спартак»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в ироничной форме предложил взять его в московский «Спартак». Накануне команды встретились в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

— Стереотип «Спартака» — что ты проводишь матчи жизни с ними. Как это изменить?

— Взять меня в «Спартак» (смеётся)! — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».