Олег Кононов высказался о значимости победы «Торпедо» над тульским «Арсеналом»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат матча 26-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0), а также высказался о значимости победы в этой встрече.

«Конечно, мы довольны победой над очень сильной командой. На этот матч настраивались предельно серьёзно, учитывая, что «Арсенал» продемонстрировал отличную игру с «Уралом» и был весьма мотивирован. Организация игры у них, безусловно, присутствует, хотя, возможно, «Арсеналу» чего-то не хватает в завершающей стадии атак.

В целом игра сложилась для нас непросто. Начали мы в первые 20 минут достаточно удачно, стремились перехватить инициативу, и в какой-то мере это удавалось. Однако затем «Арсенал» полностью завладел преимуществом как в атаке, так и в обороне. В конце первого тайма пришлось оперативно произвести две замены, чтобы успокоить ход игры.

Второй тайм прошёл в равной борьбе, и у нас были неплохие подходы к воротам «Арсенала», удары и попытки завершения атак. Вратарь соперника действовал хорошо, равно как и наш голкипер — на протяжении обоих таймов он отыграл надёжно. В концовке нам удалось забить, и мы, безусловно, рады такому исходу: быстрая контратака и выход из обороны завершились взятием ворот соперника.

Эта игра имела для нас огромное значение с точки зрения положения в турнирной таблице и, что очень важно, уверенности самих игроков», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После 26 проведённых матчей «Торпедо» занимает в турнирной таблице Первой лиги второе место. В активе команды 51 очко. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет семь очков, а отставание от первого места — два очка. «Арсенал», в свою очередь, остался с 33 очками. Команда располагается на девятом месте.