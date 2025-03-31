В РПЛ анонсировали подписание договора на поставку мячей с нового сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев анонсировал появление у организации технического спонсора, который предоставит футбольные мячи со следующего сезона.

«У нас заключён договор с [новым поставщиком мячей], мы об этом объявим. У нас впервые появится технический спонсор — будут новые мячи. Мы сделаем отдельную презентацию», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».