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Матеус Кунья: я ясно дал понять «Вулверхэмптону», что мне нужно сделать следующий шаг

Матеус Кунья: я ясно дал понять «Вулверхэмптону», что мне нужно сделать следующий шаг
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Нападающий английского «Вулверхэмптона» Матеус Кунья объяснил, почему не покинул клуб в зимнее трансферное окно, а также заявил, что собирается сменить команду по окончании нынешнего сезона.

«У меня было много предложений, но я бы не чувствовал себя хорошо, если бы ушёл. Есть вещи, которые ты не можешь контролировать, но я не мог покинуть клуб посреди сезона, в сложной ситуации, когда клуб в зоне вылета.

Теперь мы близки к достижению нашей цели. Но я ясно дал понять, что мне нужно сделать следующий шаг. Я хочу бороться за титулы, за большие свершения. У меня есть потенциал», — приводит слова Куньи The Guardian.

После 29 сыгранных матчей «Вулверхэмптон» набрал 26 очков и расположился на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда оторвалась от зоны вылета на девять очков.

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