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Дмитрий Пятибратов объяснил решение уйти с поста главного тренера «Факела»

Дмитрий Пятибратов объяснил решение уйти с поста главного тренера «Факела»
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Отечественный специалист Дмитрий Пятибратов объяснил решение уйти с поста главного тренера воронежского «Факела».

«Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавал действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение встречу с «Ахматом» провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от «Краснодара», которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически разломалась.

Решение было принято не заранее, а после матче с «Краснодаром». После первого тайма ничего ещё не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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