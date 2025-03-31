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Ливай Гарсия ответил, на что мог бы рассчитывать «Спартак» в Лиге чемпионов

Ливай Гарсия ответил, на что мог бы рассчитывать «Спартак» в Лиге чемпионов
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Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос, каких результатов могли бы добиться красно-белые в Лиге чемпионов. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Если бы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, что он мог бы там показать?
— В футболе всё возможно. Я надеюсь, что это произойдёт очень и очень скоро. Мы будем бороться, в футболе всё возможно, — приводит слова Гарсии «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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