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Игорь Дивеев — о матче с Нигерией: приедет мой друг — Эджуке, жду встречи с ним

Игорь Дивеев — о матче с Нигерией: приедет мой друг — Эджуке, жду встречи с ним
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче национальной команды со сборной Нигерии. Игра должна состояться в июне 2025 года.

— Конечно, и мы, и вы, и болельщики хотим сыграть с такими командами, как Нигерия, которые уже топ. У Нигерии много именитых футболистов — те же Осимхен, Бонифейс. Эджуке ещё приедет, мой друг. Жду встречи с ним.

— «Друг» — без сарказма?
— Нет, правда друг. Мы с ним не переписываемся, но в ЦСКА он был очень хорошим парнем, всегда на юморе. Думаю, он даже помнит несколько слов на русском. Или я напомню (смеётся).

— Ты отпустил ситуацию с тем, как он ушёл из ЦСКА?
— Ну, ушёл, мне как-то без разницы, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В июне сборная России проведёт два товарищеских матча: с Нигерией и с Беларусью.

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