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Ромелу Лукаку забил 400-й гол в своей профессиональной карьере

Ромелу Лукаку забил 400-й гол в своей профессиональной карьере
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Центральный нападающий итальянского «Наполи» и национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку забил свой 400-й гол в профессиональной карьере в прошедшем матче 30-го тура итальянской Серии А в ворота «Милана» (2:1).

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Политано – 2'     2:0 Лукаку – 19'     2:1 Йович – 84'    

31-летний нападающий забил 88 голов в составе сборной Бельгии, 87 голов за «Эвертон», 78 мячей за «Интер», 42 гола в составе «Манчестер Юнайтед», 41 гол в составе бельгийского «Андерлехта», 21 гол за «Рому», 15 раз забивал за «Челси»,17 мячей в футболке «Вест Бромвича» и 11 раз отличился за «Наполи».

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл за «Наполи» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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