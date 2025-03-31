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Георгий Мелкадзе: чемпионский «Спартак» сезона-2016/2017 был намного сильнее нынешнего

Георгий Мелкадзе: чемпионский «Спартак» сезона-2016/2017 был намного сильнее нынешнего
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе, ранее выступавший за «Спартак», заявил, что нынешний состав московского клуба слабее чемпионской команды красно-белых образца сезона-2016/2017.

— Какой «Спартак» сильнее — тот, в котором был ты, или нынешний?
— Я был в разных. И в чемпионском, и в том, который занимал десятое место. Если сравнивать с чемпионским в сезоне‑2016/2017, то тот был намного сильнее.

— Чем этот «Спартак» не дотягивает?
— Если сейчас есть два-три исполнителя, то там было пять-шесть, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».

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