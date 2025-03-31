В РФС поставили точку в расистском скандале вокруг Семака и игрока «Факела» Божина

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что считает урегулированным инцидент с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника «Факела» Сергея Божина.

«Этот вопрос уже комментировала лига. Клубы между собой имели разговор, все вопросы урегулировали. Должен Семак извиняться или нет — вопрос к нему. Есть позиция двух клубов, которые считают инцидент исчерпанным. У нас эта позиция подтверждена лигой, которая проводит соревнования», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после игры 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) Божина обвинили в оскорблениях в адрес полузащитника соперника Вендела. В социальных сетях распространилось видео эпизода с подобными обвинениями. Однако контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не обнаружил признаков проявления расизма со стороны футболиста воронежского клуба.