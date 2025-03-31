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«Балтика» одержала две победы подряд с общим счётом 10:0

«Балтика» одержала две победы подряд с общим счётом 10:0
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Калининградская «Балтика» одержала две победы в матчах Мелбет Первой лиги подряд с общим счётом 10:0. Балтийцы разгромили «Уфу» в матче 25-го тура чемпионата со счётом 6:0, а во встрече 26-го тура обыграли «Чайку» со счётом 4:0.

Также игра с «Чайкой» стала шестой подряд «на ноль» в чемпионате для клуба. Последний раз балтийцы пропускали 23 ноября 2024 года во встрече с «Родиной» (2:1).

После 26 сыгранных матчей в активе «Балтики» стало 56 очков. Калининградцы занимают первое место в таблице Первой лиги. На второй строчке находится московское «Торпедо», набравшее 51 очков после аналогичного количества встреч.

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