Защитник «Зенита» Алип прокомментировал крупную победу над «Рубином»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал крупную победу сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0).

«В первом тайме мы хотели забить быстрый гол. Торопились, и из-за этого некоторые моменты, которые мы отрабатывали на тренировках, не получились. Когда забили первый гол, на душе чуть-чуть спокойнее стало. Было легче играть. Потом нам помогла красная карточка. Плюс вышли свежие игроки: Мостовой, Лусиано, Кассьерра — все они забили по голу. Думаю, мы провели лучший второй тайм в этом году», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.