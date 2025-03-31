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Защитник «Зенита» Алип прокомментировал крупную победу над «Рубином»

Защитник «Зенита» Алип прокомментировал крупную победу над «Рубином»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал крупную победу сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«В первом тайме мы хотели забить быстрый гол. Торопились, и из-за этого некоторые моменты, которые мы отрабатывали на тренировках, не получились. Когда забили первый гол, на душе чуть-чуть спокойнее стало. Было легче играть. Потом нам помогла красная карточка. Плюс вышли свежие игроки: Мостовой, Лусиано, Кассьерра — все они забили по голу. Думаю, мы провели лучший второй тайм в этом году», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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