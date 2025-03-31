КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента в матче «Ахмат» — «Спартак»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит нарушение технического регламента в матче 22-го РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

«По матчу «Ахмат» — «Спартак» рассмотрим отсутствие матч-менеджера принимающей стороны во время проведения футбольной игры. Это нарушение технического регламента соревнований», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» состоялась 30 марта. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.