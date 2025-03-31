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КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента в матче «Ахмат» — «Спартак»

КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента в матче «Ахмат» — «Спартак»
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит нарушение технического регламента в матче 22-го РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«По матчу «Ахмат» — «Спартак» рассмотрим отсутствие матч-менеджера принимающей стороны во время проведения футбольной игры. Это нарушение технического регламента соревнований», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» состоялась 30 марта. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

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