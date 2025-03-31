КДК РФС рассмотрит поведение экс-тренера «Факела» в матче с «Краснодаром»
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение бывшего главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53' 2:0 Сперцян – 66' 3:0 Олусегун – 69' 4:0 Олусегун – 74' 5:0 Козлов – 80'
«В матче «Краснодар» — «Факел» рассмотрим факт, что Пятибратов не пришёл на послематчевое флеш-интервью. Также рассмотрим его выход за пределы технической зоны, это восьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).
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