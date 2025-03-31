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«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в Кубке Англии

«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в Кубке Англии
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Футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая вышла в полуфинал в семи сезонах подряд, сообщает Squawka.

В воскресенье, 30 марта, в матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут». Команды встречались на стадионе «Виталити» (Борнмут, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

В полуфинале турнира «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест». Во втором полуфинале между собой встретятся «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз.

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эванилсон – 21'     1:1 Холанд – 49'     1:2 Мармуш – 63'    
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