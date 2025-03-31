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В РФС допустили, что сборная России получит wild-card на чемпионат мира — 2026

В РФС допустили, что сборная России получит wild-card на чемпионат мира — 2026
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов не исключил, что сборная России по футболу получит wild-card для участия на чемпионате мира — 2026.

— Возможен ли wild-card на ЧМ-2026?
— В этой жизни возможно всё.

— Но прецедентов не было.
— Таких прецедентов по отстранению, как было с Россией, тоже не было, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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