В РФС допустили, что сборная России получит wild-card на чемпионат мира — 2026

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов не исключил, что сборная России по футболу получит wild-card для участия на чемпионате мира — 2026.

— Возможен ли wild-card на ЧМ-2026?

— В этой жизни возможно всё.

— Но прецедентов не было.

— Таких прецедентов по отстранению, как было с Россией, тоже не было, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.