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КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матчем с «Рубином»

КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матчем с «Рубином»
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игра состоялась на минувших выходных и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«У «Зенита» рассмотрим задержку выхода из раздевалки на три минуты перед началом матча с «Рубином». И главный тренер казанцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, 15-е нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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