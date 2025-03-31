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Кирьяков: у «Спартака» нет права на ошибку, если клуб хочет стать чемпионом

Кирьяков: у «Спартака» нет права на ошибку, если клуб хочет стать чемпионом
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков оценил турнирные амбиции московского «Спартака».

«У Станковича были какие-то мысли при подготовке к матчу — хотел удивить «Ахмат». Второе — он перестроил команду не от хорошей жизни. Посчитал, что так будет лучше. Все превознесли «Спартак», сказали, что это главный претендент на золото. В связи с этим все команды начинают к нему серьёзно готовиться, надо удивлять соперников.

Думаю, «Спартак» планировал забрать три очка с «Ахматом» — всё-таки команда борется за выживание. Есть у них небольшое разочарование, но вся борьба впереди. Но со следующего матча у них нет права на ошибку, концентрация должна быть высокой, если хотят стать чемпионами», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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