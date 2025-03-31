Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кононов высказался об отсутствии результативных действий у нападающих «Торпедо»

Кононов высказался об отсутствии результативных действий у нападающих «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос об отсутствии результативных действий у нападающих автозаводцев после матча 26-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0). После рестарта сезона форварды команды не забили ни одного гола.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Чурич – 87'    

— Почему, на ваш взгляд, нападающие пока не могут найти свою игру?
— Мне сложно однозначно ответить, почему мы не видим голов. Естественно, все мы хотим видеть результативные действия в атаке. Я неоднократно говорил, что на тренировках ребята демонстрируют высокий уровень работы, однако в играх это не всегда удаётся воплотить. Сегодня, в первые 20 минут, у Юшина было несколько достаточно неплохих подходов к воротам, хотя я бы не назвал это 100-процентными моментами. После одного из ударов мяч пролетел рядом со штангой, задев защитника.

Тем не менее я уверен, что наши нападающие обязательно начнут забивать, поскольку тот объём работы, который они выполняют, не может остаться безрезультатным, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Олег Кононов высказался о значимости победы «Торпедо» над тульским «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android