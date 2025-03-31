Кононов высказался об отсутствии результативных действий у нападающих «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос об отсутствии результативных действий у нападающих автозаводцев после матча 26-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0). После рестарта сезона форварды команды не забили ни одного гола.

— Почему, на ваш взгляд, нападающие пока не могут найти свою игру?

— Мне сложно однозначно ответить, почему мы не видим голов. Естественно, все мы хотим видеть результативные действия в атаке. Я неоднократно говорил, что на тренировках ребята демонстрируют высокий уровень работы, однако в играх это не всегда удаётся воплотить. Сегодня, в первые 20 минут, у Юшина было несколько достаточно неплохих подходов к воротам, хотя я бы не назвал это 100-процентными моментами. После одного из ударов мяч пролетел рядом со штангой, задев защитника.

Тем не менее я уверен, что наши нападающие обязательно начнут забивать, поскольку тот объём работы, который они выполняют, не может остаться безрезультатным, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.