Защитник «Зенита» Алип: победой над «Рубином» мы доказали, что в команде всё хорошо

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу петербуржцев.

«Я уезжал в сборную, поэтому о конфликтах в команде ничего не знал — потом прочитал в новостях. Но я вернулся и всё наладил (смеётся). На самом деле эти новости не соответствуют действительности — никаких конфликтов не было и нет. Победой над «Рубином» мы доказали, что в команде всё хорошо. Мы боремся за чемпионство, мы в гонке. В следующем матче надо уверенно побеждать», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.