Кирьяков – о Глушенкове: футболисты должны делать свою работу молча

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином», а также поделился мнением о футболисте сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«Зенит» был фаворитом матча с «Рубином». А казанцам ничего не угрожает – они в середине таблицы. Все предполагали, что питерцы заберут три очка. Но «Рубин» неплохо смотрелся в первом тайме. Команда создавала проблемы «Зениту» в завершающих стадиях атаки, неплохо сыграли защитники. Во втором тайме пошёл провал, потому что держать концентрацию на протяжении всего матча трудно.

Что касается Глушенкова, футболисты должны делать свою работу молча, а не высказывать свои мысли. Надо быть более аккуратными в интервью. Футболисты топ-клубов должны быть аккуратными в выражении мыслей. Надо включать голову, когда ты говоришь», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.