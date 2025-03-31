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Кирьяков – о Глушенкове: футболисты должны делать свою работу молча

Кирьяков – о Глушенкове: футболисты должны делать свою работу молча
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином», а также поделился мнением о футболисте сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Зенит» был фаворитом матча с «Рубином». А казанцам ничего не угрожает – они в середине таблицы. Все предполагали, что питерцы заберут три очка. Но «Рубин» неплохо смотрелся в первом тайме. Команда создавала проблемы «Зениту» в завершающих стадиях атаки, неплохо сыграли защитники. Во втором тайме пошёл провал, потому что держать концентрацию на протяжении всего матча трудно.

Что касается Глушенкова, футболисты должны делать свою работу молча, а не высказывать свои мысли. Надо быть более аккуратными в интервью. Футболисты топ-клубов должны быть аккуратными в выражении мыслей. Надо включать голову, когда ты говоришь», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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