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Полузащитник «Динамо» Мх Глушков: уверен, что сохраним место в РПЛ без стыков

Полузащитник «Динамо» Мх Глушков: уверен, что сохраним место в РПЛ без стыков
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о текущем положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также выразил уверенность, что команда избежит попадания в стыковые матчи.

«Место в таблице, на самом деле, не нервирует. Я стараюсь о нём не думать. Увидим, как всё сложится в конце сезона. Есть уверенность, что сохраним место в РПЛ без стыков», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 22 матча. От зоны стыковых матчей клуб из Дагестана отделают два очка.

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